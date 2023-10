Conditions de travail de forçat pour les vendangeurs de Champagne : "il est tombé plusieurs fois, la troisième fois il ne s’est pas relevé"

C’est un vin effervescent qui incarne l’excellence à la française. Mais derrière ce prestige, se cache une réalité au goût plus amer.

Cette année, les vendanges dans le vignoble champenois en France ont été un "record" en volume. Mais pour les vendangeurs, le revers de la médaille se trouve du côté de leurs conditions de travail et de vie.

Ces travailleurs, principalement Roumains, Polonais et d’autres nationalités, sans-papiers qui n’ont signé aucun contrat, récolteraient les grappes plus de 10h par jour pour de faibles salaires.

Le soir venu, ils vivraient dans des camps de fortune, sans eau ni sanitaires, malgré l’interdiction du code rural de planter des tentes sur les exploitations.

Interrogé de façon anonyme, l’un des prestataires qui organise la récoltes pour les vignerons se justifie en indiquant que face à la difficulté de trouver des logements, "il faut quand même faire les vendanges […] et on est obligé de mettre des gens sur des terrains organisés comme un camping sauvage."

J’ai des regrets parce que si on avait su, on les aurait obligé à s’arrêter à 15 heures.

Un vigneron dont l'un des employés est décédé pendant les vendanges

A cause des fortes chaleurs de l’été 2023, quatre personnes sont mortes d’un arrêt cardiaque pendant les vendanges en Champagne en l’espace de 10 jours.

L’un des employeurs exprime ses regrets : "il est tombé plusieurs fois, la troisième fois, il ne s’est pas relevé. On a tout de suite appelé les pompiers, le corps était à 42 degrés. J’ai des regrets parce que si on avait su, on les aurait obligé à s’arrêter à 15 heures."

Mais selon le syndicat français CGT, il n’y a pas de doute. Son secrétaire général pour la section Champagne, José Blanco est en colère : "ils sont 15 jours dans une tente avec du chaud, du froid, il n’y a pas d’eau courante, ils doivent boire dans un bidon, il n’y a pas de frigo, vous pensez qu’au bout du cinquième jour vous êtes frais et dispo ?".

Réponse dans quelques mois, à l’issue des différentes enquêtes qui tentent de faire la lumière sur les circonstances des décès des vendangeurs.