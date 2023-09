Condamner Salah Abdeslam et Mohamed Abrini une seconde fois à perpétuité ? Illégal pour leurs avocats, la Cour doit se prononcer

Incident de procédure aux assises de Bruxelles. La défense de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini estime que le parquet fédéral requiert des peines "illégales" car il serait juridiquement impossible au regard du droit belge et européen de condamner deux fois leurs clients à une réclusion à perpétuité. Dans cette hypothèse, la cour d’assises de Bruxelles devrait se limiter à la déclaration de culpabilité prononcée le 28 juillet dernier et se référer à la condamnation de la cour d’assises de Paris prononcée le 29 juin 2022 pour ne pas prononcer de nouvelles peines.

L’arrêt de Paris a condamné Salah Abdeslam à une peine de réclusion à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté incompressible. Concernant Mohamed Abrini, c'est une peine de réclusion à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans.

Pour l’accusation, les arguments juridiques soulevés par la défense seraient non fondés, l’article 62 du Code pénal ne s’appliquant pas en l’espèce, ce qui permettrait à la cour d’assises de conserver toute liberté de prononcer une éventuelle nouvelle peine de réclusion à perpétuité. Pour l’avocat général Paule Somers, "la défense pose mal la question pour faire croire que sa réponse est la bonne".

Des conclusions écrites ont été rendues par la défense et l’accusation, accompagnée d'une abondante documentation juridique. Les débats sont suspendus, le temps pour Laurence Massart qui préside la cour d'assises de statuer sur la compétence juridique du siège, et selon sa réponse de trancher éventuellement le fond de l’incident.