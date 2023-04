Condamnée pour violence au travail en première instance, l’UCLouvain change de stratégie en appel

La cour du travail de Bruxelles a examiné ce jeudi le litige opposant la professeure Caroline Nieberding à son employeur, l’UCLouvain. Depuis des années, Caroline Nieberding se plaint de violences sexistes et de harcèlement au travail au sein de l’Earth and Life Institute (ELI). Et elle reproche à l’université de ne pas prendre les mesures adéquates pour la protéger, ce qui la rendrait elle-même coupable de violence et de harcèlement.

En première instance, le tribunal du travail du Brabant wallon a donné raison à la plaignante sur presque toute la ligne, ce qui a poussé l’UCLouvain à faire appel.