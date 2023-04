"Condamné au miracle", "Une équipe qui vacille" : Arsenal va-t-il réellement laisser filer le titre ?

Si Arsenal perd contre City, c’est fini

Désormais, les Gunners ne possèdent plus que 5 points d’avance sur un Manchester City qui compte deux matches de retard. Cette avance pourrait donc se transformer en un retard d’un point… voire plus dès mercredi ? En effet, les deux concurrents s’affrontent cette semaine pour un match au sommet. Pour Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool et dorénavant consultant pour Sky Sports, Arsenal est condamné "à réaliser quelque chose de miraculeux". "Si les troupes de Mikel Arteta perdent le match, c’est fini... alors qu'un partage n’est pas la fin du monde pour Manchester City", a-t-il indiqué.

De son côté, Gary Neville affirme que la pression sera sur les épaules des joueurs de Guardiola : "C’est le seul match qu’il reste à Arsenal où tout le monde pensera que Manchester City est le favori. Les Gunners doivent jouer avec la liberté et l’excitation avec laquelle ils ont joué toute la saison". Malgré tout, le Mancunien voit City partir avec un avantage. "Le souci, c’est qu’Arsenal encaisse beaucoup de buts et que City est expérimenté et sent l’odeur du sang. Il y a ici toutes les caractéristiques d’une équipe qui vacille. Ils ont l’air fatigués, ils font des erreurs et ils ont l’air nerveux. Ce sont tous les signes distinctifs d’une équipe qui a du mal à s’en sortir", a ajouté le Britannique.