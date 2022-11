Concurrentes sur un concours de beauté, elles finissent en couple

Dans cette publication, on y voit des images de vacances, de complicité, les bagues de fiançailles ou encore la demande en mariage. Une demande à leur domicile avec des ballons, des pétales de rose, du vin et une question : "Marry Me ?".

Si la plupart des followers qui suivaient les deux Miss pouvaient penser que c'était juste une relation amicale, Mariana Varela indique dans son post Instagram : "Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous vous ouvrons les portes pour un jour spécial."

La publication a été likée plus de 260 000 fois et a recueilli des centaines de messages de félicitations.

Comme quoi, la vie réserve des surprises en passant d'un concours à un mariage.