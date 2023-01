Concurrence : la Commission étend le champ d’action de son outil de signalement anonyme

Jusqu’ici, le système n’était pas ouvert à toute fraude du domaine de la concurrence. Son champ d’action est désormais étendu et peut inclure les problématiques d’aides d’État et les fusions qui vont à l’encontre des règles censées garantir une concurrence équitable et profitable au consommateur. "La décision d’étendre le champ de l’outil de lanceur d’alerte offre des synergies traversant tous les domaines de la législation européenne de la concurrence", indique la Commission.

L’exécutif européen indique recevoir une centaine de signalements par an via cet outil anonyme. Ses services peuvent toujours être contactés par des personnes qui révèlent leur identité, ce qui assure davantage de crédibilité au signalement. Une directive européenne de 2019 visant à protéger les lanceurs d’alerte s’applique également dans ce cas.