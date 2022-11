Concurrence : l’Europe ouvre une enquête sur le rachat des français Lagardère par Vivendi

Bruxelles a annoncé mercredi l’ouverture d’une "enquête approfondie" sur le projet de rachat du groupe de médias français Lagardère par son compatriote Vivendi, estimant que l’opération risquait de réduire la concurrence dans l’édition de livres et de magazines.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l’UE, a annoncé qu’elle allait "procéder à une enquête approfondie portant sur les effets potentiels de l’opération, afin de déterminer si ses craintes initiales étaient confirmées". Elle a désormais jusqu’au 19 avril prochain pour accorder ou non son feu vert.

Vivendi, via sa filiale Editis, et Lagardère, via Hachette, sont les deux acteurs les plus puissants dans le secteur de l’édition de livres en langue française.