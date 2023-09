Concours We Love Cinema Days

Au cinéma pour presque rien !

C’est devenu une (bonne) habitude pour les fanatiques de cinéma: la nouvelle édition des We Love Cinema Days arrive et pas question de rater ça !

Pendant quatre jours, du mercredi 20 au samedi 23 septembre, le plaisir du cinéma vous tend ses bras au prix-plancher de seulement 6 € ! Une occasion en or pour les cinéphages en tous genres de (re)découvrir tous les films actuellement au cinéma, mais aussi des avant-premières exclusives. Et tout ça dans les salles participantes partout en Belgique.

Une occasion supplémentaire de vérifier que le cinéma ne se limite à l’écran, mais constitue une aventure complètement immersive. Où vous serez plongé, à côté des autres spectateurs, dans des fous rires qui feront date ou des torrents d’émotions communicatifs.

Fan d’action ? Amateur de comédies romantiques ? En manque de thrillers ? Ou encore à la recherche de films familiaux ? Les We Love Cinema Days vous plongeront dans toute la richesse du septième art.

Bref, les We Love Cinema Days reste un des meilleurs bons plans pour tous les passionnés de cinéma. Pendant quatre jours, naviguez entre dernières sorties et avant-premières exclusives pour seulement 6 € la séance dans toutes les salles participantes. Alors, partagez l’amour du cinéma en toute convivialité et sans vous faire mal au portefeuille.