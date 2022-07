Concours / Walibi Gaming du 18 au 21 août, l'événement Esport incontournable de l'été !

Du 18 au 21 août, le Tiki-Theater – l’amphithéâtre de Walibi – se transformera en temple de l’esport ! Pendant 4 jours, les visiteurs du parc pourront rencontrer, admirer et même défier plus de 20 joueurs professionnels et streamers connus lors de sessions live palpitantes de Fortnite, Rocket League, Trackmania et Fifa. En parallèle, un Gaming Center de 1.500m² accueillera une multitude d’animations en lien avec le monde du jeu vidéo. Walibi Gaming, c’est l’événement esport incontournable de l‘été !

L’événement Walibi Gaming s’étalera sur quatre jours (du 18 au 21 août), dont deux jours avec une ouverture 'nocturne' jusqu’à 22h (les 19 et 20 août). Pour cette deuxième édition, l’offre sera enrichie avec des sessions live de jeux divers et un tout nouveau Gaming Center !

Plus de sessions live au Tiki-Theater

Pour assister en tant que spectateur, les visiteurs devront réserver leur place gratuitement en ligne. Mais, il sera également possible de défier les meilleurs sur scène ! Pour tenter sa chance de gagner une place derrière une des consoles, il faudra s’inscrire en ligne au tirage au sort.

Toutes les informations concernant les réservations et les inscriptions sont disponibles sur : www.walibi.be/fr/walibi-gaming.

De plus, TARMAC est heureux de te faire gagner tes places pour cet événement incontournable de cet été. Comment faire ? Hyper simple ! Remplis sans tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance ... ce seront carrément 5 entrées par gagnant, de quoi faire plaisir à tes ami.es !