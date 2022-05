Concours : Vous êtes uniques, au Théâtre des Martyrs

Un kaléidoscope poétique entre théâtre, danse et cirque, qui interroge nos instincts grégaires et nos singularités.

Vous êtes uniques se déploie comme un kaléidoscope de propositions poétiques pour faire le tour de la question de notre singularité, de son impact positif sur le groupe mais aussi des écueils du conformisme. Dans un même univers, les disciplines coexistent.

Ainsi, théâtre, danse, cirque, magie, événements visuels se succèdent et s’allient pour donner à vivre un parcours ludique et festif qui nous invite à réfléchir aux automatismes qui nous habitent et peut-être même, à créer de nouvelles façons d’agir positivement sur notre quotidien et les groupes que nous intégrons.

Vous êtes uniques place avec délicatesse et humour le spectateur au croisement inconfortable de ses possibilités d’individu et de son assujettissement au groupe, le doute s’insinue au fur et à mesure des constats et des formes pour finalement dévoiler ses propres facultés d’action insoupçonnées. Une promenade onirique jalonnée de questionnements profondément réels qui nous guident dans cette découverte des endroits de nous-mêmes où nous nous trahissons parfois au profit de notre instinct grégaire.

CONCEPTION & RÉALISATION Maggy Jacot & Axel De Booseré

À voir au Théâtre des Martyrs du 17 au 25 mai.