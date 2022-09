Concours : vos tickets pour Moonage Daydream

MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen est une immersion dans l’art visuel et musical de David Bowie. Considéré comme l’un des plus grands artistes de notre époque, David Bowie influence la culture depuis plus de 50 ans. MOONAGE DAYDREAM est le premier film à avoir bénéficié du soutien et de la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie, offrant à Brett Morgen un accès inédit à leur collection. À travers des images kaleidoscopiques d’archives personnelles et inédites et des propres musiques et paroles de David Bowie, MOONAGE DAYDREAM invite les spectateurs à une immersion dans le monde unique de Bowie. En 2017, les héritiers de David Bowie ont donné accès à Brett Morgen à plus de 5 millions d’archives, dont de rares dessins, enregistrements et carnets. Brett Morgen a travaillé pendant quatre ans sur le film, puis dix-huit mois sur le son, l’animation et la couleur.