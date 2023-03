Concours : vos tickets pour le salon Batibouw

Cette édition sera inévitablement placée sous le signe des alternatives pour la consommation énergétique, afin d’aider au mieux le constructeur et le rénovateur de demain à adopter les bons réflexes dans le contexte actuel.

Outre la zone dédiée à la question énergétique, d’autres thèmes liés à l’habitat seront exposés à travers différentes zones. Faisant désormais entièrement partie de BATIBOUW, l’ancien salon Cocoon se verra attribuer un palais entier, exposant les dernières tendances déco, lifestyle, art de la table et bien plus encore. Ayant connu un franc succès l’année passée, la zone Flex-Living fait son grand retour, présentant des alternatives à l’habitation classique (tiny-house, conteneurs, garden-offices, …).

Le salon BATIBOUW se veut aussi, et surtout, être un lieu d’échanges de savoir-faire. C’est pourquoi le Palais 5 accueillera un espace de MatchMaking, où des partenaires neutres conseilleront les constructeurs et rénovateurs de façon individuelle et personnalisée. Et, finalement, grande nouveauté de cette année, la BATIBOUW Academy proposera un programme riche et varié de conférences, démos et workshops !

Plus d’infos sur le site officiel de Batibouw