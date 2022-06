Au premier étage du musée, sur la Herman De Croo Plaza , on retrouve les tres nombreux modèles historiques: ceux d’avant-guerre, les routières, les voitures de compétition et les voitures spéciales. Parmi elles, notons une Giulietta Sprint et une Spider, les 2600 Sprint & 2000 Spider, une Montreal, une Giulia Sprint GT Veloce, une Spider Coda Tronca, une GT 1600 Zagato, une Giulia GT 1300 Scalino, une GT 1300 Junior, une 2000 GTV, une Alfasud, une Alfasud TI et une Alfasud Sprint, une Giulietta Turbodelta, une Alfa 90, une Alfa 75 2.5 QV, une Alfa 6 et bien d’autres encore...

Des vitrines de modèles réduits mettent en scènes ses mêmes modèles dans de subtils dioramas.