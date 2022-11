Concours : vos places pour Within Temptation & Evanescence en Belgique

Ce vendredi 18 novembre, avis aux fans de voix féminines puissantes, celles de Sharon Van Etten de Within Temptation, et celle d’Amy Lee d’Evanescence, qui seront de passage au Palais 12 dans notre capitale les 21 et 22 novembre prochains : Classic 21 vous offre vos places tout au long de la journée pour ces concerts qui s’annoncent déjà exceptionnels !

Deux groupes incontournables de la scène metal unissent leurs forces à l’occasion d’une série de concerts qui va marquer les esprits. Within Temptation et Evanescence confirment leur tournée Worlds Collide Tour dont le coup d’envoi sera donné au Palais 12.

Emmenés par deux des femmes les plus créatives de la planète rock, à savoir Amy Lee d’Evanescence et Sharon den Adel de Within Temptation, les deux groupes se réjouissent de partager l’affiche lors de cette série de concerts qui s’annoncent exceptionnels.

Amy Lee : " Nous sommes très heureux de collaborer avec Within Temptation pour cette tournée sensationnelle. Cela fait longtemps que les gens nous demandent de faire quelque chose ensemble, et nous allons faire en sorte que l’attente en vaille la peine ! J’ai hâte d’entendre la voix magnifique de Sharon tous les soirs ! "

Sharon Den Adel : " Nous ferons équipe avec Evanescence pour vous offrir une tournée co-headline très spéciale ! Ce sera une tournée à ne pas manquer. C’était vraiment super de rencontrer Amy et le reste du groupe récemment. Je pense que nous avons beaucoup en commun, mais je suis surtout sûre que nous partageons la même passion et le même feu pour ce que nous aimons faire le plus. J’ai vraiment hâte d’embarquer pour cette tournée européenne ensemble et de la rendre mémorable ! "