Concours : vos places pour Status Quo

Ce jeudi, soyez bien attentifs : Classic 21 vous propose de remporter vos entrées pour aller applaudir Status Quo à l’Ancienne Belgique de Bruxelles ce 20 septembre !

L’un des groupes de rock anglais les plus appréciés au monde annonce sa toute nouvelle tournée européenne pour 2022 ! Francis Rossi et ses comparses reprennent la route avec un tout nouveau show et vous attendent de pied ferme le 20 septembre 2022 à l’Ancienne Belgique !

Leur dernier concert date de septembre 2019 lors d’un passage triomphal au Festival in a Day à Londres devant 65.000 fans. Après une aussi longue absence, la légende du rock britannique est plus enthousiaste que jamais de retrouver la scène pour présenter “Backbone”, leur nouvel album ô combien symbolique puisqu’il s’agit là du premier enregistré sans le regretté Rick Parfitt. Fidèles à eux-mêmes, les cinq Anglais ne manqueront pas d’également passer en revue leurs célèbres classiques tels que “In The Army Now”, “Rockin' All Over The World”, “Whatever you Want” ou encore “Caroline”, pour ne citer qu’eux… Un concert événement qu’il ne faudra pas rater !