Concours : vos places pour Simple Minds en Belgique

Le groupe fêtera enfin ses 40 ans de carrière ce 20 avril au Sportpaleis d'Anvers. Classic 21 vous réserve quelques places à remporter ce jeudi 14 avril tout au long de la journée !

Simple Minds a quarante ans et ça se fête ! Le groupe iconique a d’ailleurs sorti deux nouveaux albums pour l’occasion: l'enregistrement ‘Live In The City Of Angels’ et un album compilation, ’40: The Best Of – 1979-2019’. À côté de tous les plus grands succès de leur carrière, on retrouve également un tout nouveau titre : une reprise euphorique de “For One Night Only” de King Creosote.

Afin de rendre son anniversaire encore plus festif, Simple Minds prévoit une grande tournée mondiale en 2022. Jim Kerr et sa bande annoncent aujourd’hui le volet européen de cette tournée composée de 38 dates réparties dans 12 pays et la Belgique est au programme ! Le groupe se produira le mercredi 20 avril au Sportpaleis. Attendez-vous à une prestation live exubérante qui fera la part belle à leurs tubes tels que “Alive And Kicking”, “Don’t You (Forget About Me)”, “Sanctify yourself”, “Promised You A Miracle” ou encore “Belfast Child”.