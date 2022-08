Avis aux fans de Slipknot, Selah Sue, George Ezra, Tame Impala, Nothing But Thieves, Underworld, Clutch, Cypress Hill, James Blake, Clawfinger, Bring Me the Horizon, Arctic Monkeys, etc… Classic 21 a gardé quelques places pour vous pour le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août !

Pour participer, il vous suffit de répondre à la question qui vous est posée ci-dessous du mecredi 10 au jeudi 11 août inclus. Attention aux gagnants, vous devrez valider votre entrée avant le vendredi 12 août !