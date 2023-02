Concours : vos places pour les Pixies à Forest National sur Classic 21

Ce mercredi 1er mars, écoutez attentivement Classic 21 et remportez vos places pour le concert des Pixies à Forest National le 7 mars prochain !

Avec 36 ans de carrière, les Pixies font figure de géants de la scène alt/rock. Le groupe se lancera sur les routes début 2023, avec leur nouvel album ‘Doggerel’sous le bras. Cette nouvelle tournée visitera dix pays dont une halte très attendue en Belgique ! Les Pixies seront le mardi 7 mars 2023 sur la scène de Forest National !

Depuis les années 80, en véritables pionniers du genre, les Pixies signent un catalogue de qualité, dont les albums ‘Surfer Rosa’, certifié or, et l’emblématique ‘Doolittle’, certifié platine, considéré comme l’un des albums de rock indie les plus marquants de tous les temps. Trois ans après leur précédent opus, l’énergie créative renouvelée des Pixies donne naissance à un huitième album, ‘Doggerel’, précédé par quelques singles bien sentis dont l’électrisant "Human Crime". Produit par leur complice habituel, le producteur Tom Dalgety, ‘Doggerel’est un disque mature et viscéral, entre folk macabre, ballroom pop et rock brutal. Les concerts des Pixies, qui font salle comble dans le monde entier, sont un moment de magie électrisante. Sur scène, le groupe joue ce qu’il veut, dans l’ordre qu’il veut, aussi bien les classiques que les nouvelles perles. Aucun spectacle des Pixies n’est le même. C’est à nouveau un show unique et mémorable que le quatuor de Boston donnera le mardi 7 mars prochain à Forest National !