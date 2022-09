Concours : vos places pour les Black Crowes à Anvers !

C’était dans l’air depuis un moment, mais là, c’est fait : les Black Crowes ont annoncé en avril dernier quelques " nouveaux titres ". Il s’agit en fait de reprises de chansons datant de 1972.

Il y en a six et le tout sortira le 4 mai prochain exclusivement sur Amazon Music. Le premier des titres est déjà disponible et est une relecture du " Papa was a Rolling Stone " des Temptations.

Les frères Robinson essaient par ailleurs de toujours d’enregistrer un véritable nouvel album, qui serait le successeur de Croweology, sorti voilà 12 ans. Chris Robinson a confié au magazine Rolling Stone que "des parties de 15 à 20 titres étaient déjà en boîte. De plus, c’était idéal de se retrouver pour enregistrer quelques reprises pour commencer, car cela nous mettait moins la pression que de devoir bosser sur un disque entier. "

De son côté, Rich Robinson est bien remis de son Covid et a aussi participé activement à l’enregistrement.