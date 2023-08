C'est le dimanche 27 août que l'édition 2023 des 6 Heures Moto aura lieu. Comme chaque année, la concurrence s’annonce rude sur le circuit de Spa-Francorchamps long de 7 km, notamment dans la lutte pour la victoire finale. La qualité sera donc au rendez-vous !

Vivez une ambiance de folie avant, pendant et après la course sur le plus beau circuit du monde grâce à Classic 21 : du jeudi 17 au mercredi 23 août, remportez vos tickets pour les 6 Heurs Moto de Spa-Francorchamps.