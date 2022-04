Concours : vos places pour le spectacle de Dita Von Teese

La revue burlesque Glamonatrix emmène le public dans un voyage visuel époustouflant avec des performances à couper le souffle. Ce spectacle de variétés prestigieux présente de nouvelles productions extravagantes de Dita et des artistes qui l'accompagnent, avec des costumes créés par le célèbre corsetier Mister Pearl, la créatrice britannique Jenny Packham, le couturier français Alexis Mabille, l'icône burlesque Catherine D’Lish, les Brooke Brothers et bien plus encore. Les amateurs de chaussures apprécieront les extraordinaires chaussures sur mesure de Christian Louboutin.

La tournée Glamonatrix est la suite de "The Art of the Teese" de Dita Von Teese, la tournée burlesque la plus réussie de tous les temps, jouée à guichets fermés dans des villes des États-Unis, du Canada, d'Europe et d'Australie. "The Art of the Teese" était une introduction triomphale de la revue complète de Dita en Europe, dont les billets se sont arrachés. Cette tournée sensationnelle a fait salle comble pendant cinq soirs au London Palladium, a honoré des scènes de riches théâtres historiques, avec même la famille royale présente à l'Opéra Garnier de Monaco.