Concours : vos places pour le Park Rock

Ce mardi 9 août sur Classic 21, Fanny Gillard recevra dans son émission Tempo entre 10h et midi Nicolas Sand, l'organisateur du festival de Baudour qui se déroule les 13 et 14 août et le soir-même dans Classic 21 Underground dès 21h, Dorothée Moermans vous propose une séquence spéciale autour de l'événement.

Des combi tickets seront à remporter lors de ces deux moments spéciaux sur Classic 21.

A l'affiche de cette édition : Danko Jones, Lofofora, 7 Weeks, Giac Taylor, Karkin Kellys et beaucoup d'autres dans le magnifique parc communal de Baudour.

Toutes les infos sur le site officiel ici.