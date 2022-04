Concours : vos places pour le concert de Ghost à Forest National

Ce vendredi 29 avril, soyez bien à l’écoute de Classic 21 car nous vous offrons vos places pour le concert que Ghost donnera le 3 mai prochain à Forest National à Bruxelles !

Ghost reprend sa place sur l’échiquier musical international ! Les Suédois, détenteurs d’un Grammy Award, nous fixent rendez-vous le mardi 3 mai 2022 à Forest National pour assister à leur concert qui s’annonce spectaculaire.



Ghost en Belgique… it’s a match made in heaven. Papa Emeritus IV et ses Nameless Ghouls se sont déjà produits à plusieurs reprises en Belgique et à chaque fois avec des prestations toujours plus impressionnantes. Que ce soit au Graspop, à Werchter Boutique, en tant que support act de Metallica au Stade Roi Baudouin ou encore en tête d’affiche à la Lotto Arena en 2019, Ghost envoie du bois avec son mélange surprenant de heavy metal, de hairmetal et de hardrock. Leur style inimitable fait fureur dans le monde entier depuis de nombreuses années, mais leur appétit est encore loin d’être rassasié ! Réputé pour ses shows théâtraux et spectaculaires, Ghost est prêt pour le prochain chapitre ! Retrouvez les accompagnés d’Uncle Acid & the Deadbeats et Twin Temple en special guests, à Forest National lors d’un concert qu’aucun passionné de metal ne voudrait rater.

En plus de cela, vous aurez aussi peut-être l’occasion de découvrir les nouveaux costumes des membres du groupe, inspirés par Star Wars !