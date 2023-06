Concours : vos places pour le Brussels International Film Festival

Compétitions à trois niveaux, projections en plein air, master classes, rétrospectives, cérémonies et focus… Du 27 juin au 5 juillet, le sixième Brussels International Film Festival installera ses quartiers au cœur de la capitale. Métamorphosée pour l’occasion en véritable "Cine Città", Bruxelles va se pencher avec amour sur le cinéma neuf jours durant et accueillir des stars de légende mais aussi des talents prometteurs, pour essayer de mieux les comprendre, de mieux les soutenir, et de partager avec eux cette passion inextinguible pour le Septième Art.

Toutes les informations : briff.be.