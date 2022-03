Concours : vos places pour la projection de "Studio 666" des Foo Fighters ainsi que l’album metal de Dream Widow à remporter

Dans Studio 666, Les membres des Foo Fighters sont accompagnés d’un beau casting d’acteurs tels que Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin.

L’histoire du film semble directement inspirée par leur histoire personnelle puisqu’en février 2020, Dave Grohl faisait part de ce type de phénomènes, apparus pendant les sessions du dixième album.

Le groupe avait choisi une maison des années 40 à Encino, en Californie, pour préparer le disque mais les musiciens ont rapidement compris que "l’ambiance n’y était pas", et que d’autres choses clochaient. Par exemple, leurs instruments se désaccordaient sans raison et des titres enregistrés ont même été mystérieusement effacés.

"Quand nous sommes arrivés dans la maison d’Encino, j’ai tout de suite senti que les ondes n’étaient pas favorables, mais le son était tellement bon ! On a commencé à travailler là-bas et il n’a pas fallu longtemps avant que des choses mystérieuses fassent leur apparition. Le lendemain d’une session, en revenant dans le studio, toutes les guitares étaient désaccordées."

"Tous les réglages de la console étaient à zéro. Et quand nous avons ouvert notre session Protools, les tracks avaient disparu. Mais d’autres morceaux avaient été ajoutés, et pas par nous ! Et il y avait des bruits étranges de micro ouvert. Personne ne jouait d’instrument et pourtant un micro était ouvert dans la pièce et enregistrait. Impossible de décrypter ce qui avait été enregistré, ou de reconnaître s’il s’agissait d’une voix ou d’autre chose mais quelque chose se passait."

Le groupe a même installé un moniteur pour bébé pour en avoir le cœur net : "Nous en étions à un point où nous voulions comprendre ce qui se passait. J’ai amené un de ces babyphones avec caméra que j’utilisais pour mes enfants quand ils étaient petits. Je voulais voir qui s’amusait à nous faire peur et venait bouger les choses. Au début, nous n’avions aucun résultat, et nous nous sommes moqués de nous-mêmes, mais ensuite nous avons commencé à voir des choses inexplicables."

"Alors nous nous sommes intéressés à l’histoire de la maison, et ce que j’ai découvert… je ne peux pas vous en parler, j’ai dû signer un accord de non-divulgation avec le propriétaire, qui essaie de vendre le bien. Mais je peux vous dire que nous avons terminé l’album aussi vite que possible".