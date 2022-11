Concours : vos places pour Gospel For Life

Cela fait plus de 15 ans maintenant que Gospel For life se produit dans les plus belles églises de Wallonie et de Bruxelles au profit de la Vie. Plus de 500 choristes chanteront cette année encore leur solidarité en accompagnant un artiste Gospel professionnel de renom.

La tournée Gospel For Life passera notamment par la collégiale Ste-Gertrude de Nivelles le vendredi 16 décembre. Classic 21 vous invite à assister à ce spectacle "Tribute to Aretha Franklin", dans ce lieu féérique. Pour participer à ce concours, merci de répondre à la question ci-dessous entre le lundi 5 et le vendredi 9 décembre. Bonne chance !