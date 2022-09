Concours : vos places pour Bob Dylan en Belgique après 5 ans d'absence !

"The Rough and Rowdy Ways World Tour" a démarré et sonne le retour de Bob Dylan en Belgique depuis plus de 5 ans et demi !

Soyez bien attentifs ce mercredi 5 octobre sur Classic 21 : nous vous offrons vos places pour assister à ce concert ce 15 octobre 2022 à Forest National !

Après 74 concerts exceptionnels aux Etats-Unis, The Rough and Rowdy Ways World Tour met le cap sur l’Europe et le Royaume-Uni.