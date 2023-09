Concours : vos places pour Axel Bauer à Soignies le 6 octobre

À la suite de la sortie de Radio Londres, son 7ème album, Axel Bauer reprend la route pour une tournée qui le mènera de Lyon à Rennes, de Lausanne à Paris en passant par… Soignies. Classic 21 vous a réservé quelques places pour cet événement. Pour les remporter, restez bien à l’écoute ce samedi 23 septembre. Bonne chance !

Le guitariste et chanteur, auteur du cultissime "Cargo de nuit" et ses imparables résonances orientales viendra présenter, outre les titres qui ont jalonné ses 40 années de carrière, les chansons brûlantes qui constituent son enthousiasmant dernier opus, Radio Londres. Un concert aux accents résolument rock qui permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué.

Au mois de juin, Dominique Ragheb avait rencontré l’artiste juste avant son concert sur la Grand-Place de Mons.

Il a notamment expliqué qu’il était en pleine tournée autour de son 7e album studio, Radio Londres, jusqu’à la fin de l’année, mais qu’il continuait tout de même à composer de nouveaux titres.