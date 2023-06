Concours : vos pass pour les 24H Spa EWC motos

Épreuve renommée au calendrier de l’Endurance mondiale de 1973 à 2003 sous le nom de 24 Heures de Liège, ce grand rendez-vous populaire retrouve en 2023 un tracé vallonné ultra rapide sans oublier ses virages mythiques : Raidillon, Double Gauche, Bruxelles, Chicane… qui raviront les passionnés de deux roues et offriront un spectacle exceptionnel au public.

Envie d’assister à cette course de légende sur le plus beau circuit du monde ? Du lundi 5 au dimanche 11 juin, Classic 21 vous offre des pass WE pour ces 24H Spa EWC motos qui se dérouleront les 16, 17 et 18 juin.