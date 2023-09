Concours : vos pass pour le Superbiker

De l’action sur le tarmac mais aussi dans les airs

Les meilleurs pilotes FMX régaleront petits et grands avec leurs acrobaties aériennes à couper le

souffle. Plusieurs pilotes de référence mondiale seront de la partie, comme chaque année au

Superbiker. Sont déjà confirmés :

– David Tharan : freestyleur français hors du commun sur… quad !

– Mat Rebaud : le Suisse champion du monde qui incarne le motocross freestyle, depuis peu aussi

sur une moto électrique !

– Gilles Dejong : on ne présente plus le talent naturel belge, un fidèle du Superbiker

D’autres illustres noms doivent encore être compléter le plateau.

En stunt, c’est sur une Supermoto qu’on pourra admirer la maîtrise et l’habilité extraordinaire

des Lithuaniens Nerijus Malinauskas et Virgilijus Diksas.