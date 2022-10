Concours : vos invitations pour Pairi Daiza

Élu "Meilleur Zoo d’Europe 2018, 2019 et 2020", certifié trois étoiles au Guide Vert Michelin, Pairi Daiza vous fait voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de... 7.000 animaux. Visiter Pairi Daiza c’est partir en voyage. Grâce aux bâtiments authentiques, aux nombreuses plantations, aux minéraux semi-précieux et bien sûr aux animaux, on plonge dans différents endroits de notre belle planète: Le Royaume du Milieu (la Chine), La Terre des Origines (Afrique), Le Royaume de Ganesha (Asie du Sud-Est), Cambron-Abbaye et Cambron sur mer (Europe), le Cap Austral (Australie), la Dernière Frontière (Colombie-Britannique) et la Terre du Froid (les Pôles).

Des Pandas géants aux oiseaux rares en passant par les éléphants, les ours blancs, les rhinocéros, morses, gorilles... Pairi Daiza compte bien continuer à surprendre ses visiteurs!

Toutes les infos ici.