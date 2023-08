Concours : vos entrées pour Tox Cit' Ink

Cette année LA convention internationale de tatouage de Liège fête ses 10 ans et vous a préparé plein de surprises à cette occasion. L’espace d’un week-end, celui des samedi 2 et dimanche 3 septembre, venez découvrir plus de 140 tatoueurs et exposants, le tout agrémenté de shows et concerts, au Country Hall de Liège.

Du jeudi 24 au mercredi 30 août, remportez vos entrées pour cette 10e édition de Tox Cit’Ink, proposant piercings, live shows, expo de peintures, tatouages pour enfants, tattoo contests, food trucks…