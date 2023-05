Concours : vos entrées pour Spa-Classic

C’est évidemment sur le plus beau circuit du monde, paradis des photographes, que se déroulera la 11e édition de Spa-Classic. Cette épreuve, l’une des plus populaires de la saison, est très attendue par les pilotes et attire chaque année les spectateurs en masse.

Envie de participer à l’un des plus importants rassemblements de voitures historiques de compétition ? Du jeudi 5 au mercredi 10 mai, tentez de remporter vos entrées 1 jour (+ parking) pour ce Spa Classic, qui se déroulera du 12 au 14 mai sur le circuit de Spa-Francorchamps.