Concours: vos entrées pour Spa-Classic

Cette année Spa-Classic, l'un des plus importants rassemblements de voitures historiques de compétition, en est à sa 10e édition. C'est évidemment sur le plus beau circuit du monde, paradis des photographes, que se déroulera cette épreuve, l’une des plus populaires de la saison, très attendue des pilotes et où les spectateurs viennent chaque année en masse.