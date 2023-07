Concours : vos entrées pour le Gouvy Jazz & Blues Festival

Situé en Belgique, sur la frontière nord du Grand-Duché de Luxembourg, ce festival a évité les pièges de la routine et de l’usure du temps en conjuguant tranquillité avec musique de qualité. Deux jours de jazz accessible à tous le vendredi et le samedi, et le dimanche est consacré au blues/rock. C’est la même formule depuis très longtemps et les nombreux habitués savent pourquoi Gouvy is Groovy !

Hors du tumulte de la ville, on s'y rend par des petits chemins qui sentent encore bon la noisette et l’équipe des derniers guerriers romantiques est là pour vous accueillir dans ce bastion belge de la Ferme Madelonne qui résiste à la mégalomanie.

Pour cette 43e édition, les organisateurs ont mis toute leur expérience pour vous préparer une affiche digne du plus géant des petits festivals… Toujours vivant-toujours debout pour vous faire rêver dans notre paradis musical.

Leur démarche de pratiquer la gratuité du camping, du parking et des toilettes et de vous présenter un spectacle géant à un prix plus que chouette, vous aide à comprendre que leur seul but est de vous rendre heureux ! Venez donc découvrir notre campagne ardennaise et savourer en musique le 43e anniversaire de ce festival hors des sentiers battus dans le parc boisé de la ferme Madelonne à Sterpigny/Gouvy.