Concours : vos entrées pour l'expo Supercars 2

Après l'énorme succès remporté l’an dernier par la première édition de l'exposition 'Supercar Story' (plus de 65.000 visiteurs au compteur), "Supercars 2" sera encore plus époustouflante.

Il faut s’attendre à un beau mélange de voitures historiques et modernes, ainsi que des voitures homologuées pour la route et leurs dérivés de course.

Une quarantaine de véhicules exceptionnels !

Entre autres...

* des supercars historiques;

* une sélection de berlines de sport des années ’80, telles que la Lancia Ferrari, l’Audi RS2, Mercedes AMG et autres BMW…

* des prototypes tels que la e-SLS de Mercedes, ou (sous réserve) la R5 Turbo e-3…

* mais aussi, des voitures de course et leurs homologues de route

