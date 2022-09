Concours : vos entrées pour l'expo 75 anni di Ferrari

Dès le commencement, Enzo Ferrari porte une attention particulière aux moteurs de ses voitures, préférant confier à d’autres la carrosserie. Les carrossiers et designers italiens les plus prestigieux sont appréhendés pour réaliser des modèles quasi uniques : Vignale, Ghia, Touring mais surtout Pininfarina dont la coopération, née en 1952 (avec la réalisation d’un cabriolet pour l’écurie Georges Filipinetti), se poursuit encore aujourd’hui. La Ferrari 250 GT California Spyder (Pininfarina – Scaglietti) est réputée être "l'une des plus belles Ferrari et l’un des plus beaux cabriolets de l’histoire de l’automobile".

