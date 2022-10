Concours: vos entrées pour l'Atomium et le Design Museum Brussels

Nous vous proposons un concours pour prendre de la hauteur et avoir une vue imprenable sur Bruxelles en visitant le symbole de la Belgique, l'Atomium, puis de faire un tour au Design Museum Brussels, le musée dédié au design du 20e siècle et d'aujourd'hui. Celui-ci est organisé du jeudi 6 au mardi 11 octobre et vous permettra de coupler ces 2 visites sur un même jour.

Pour jouer, répondez correctement à la question ci-dessous, bonne chance!