Concours : vos entrées pour l'abbaye de Stavelot

Du musée du circuit de Spa-Francorchamps à celui, historique, de la Principauté de Stavelot-Malmedy, en passant par le musée Guillaume Appolinaire, l’Abbaye de Stavelot abrite 3 musées passionnants sur des thèmes originaux.

Lieu exceptionnel de Wallonie

L’Abbaye de Stavelot peut s’enorgueillir de ses 14 siècles d’existence en tant que lieu toujours occupé : moines du VIIe au XVIIIe, révolutionnaires, maîtres tanneurs, Administration communale, musées et lieu culturel.

Le bâtiment est classé comme patrimoine "Exceptionnel de Wallonie". L’Abbaye protège son patrimoine architectural et historique et instruit le public sur son passé via le Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy, tout en se tournant résolument vers le contemporain parfaitement représenté par la Galerie Triangle Bleu installée depuis 2004 dans une partie des bâtiments.

La galerie est reconnue bien au-delà de nos frontières ! Les 2 autres musées qu’abrite l’Abbaye, le Musée Guillaume Apollinaire et le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps sont uniques.

Vous pouvez compléter votre visite avec des expositions temporaires, des vestiges archéologiques de l’église abbatiale du XIe siècle, une boutique muséale et une taverne.

Descente en rappel depuis la tour de l’Abbaye

L’Abbaye de Stavelot est sans doute le seul lieu du genre à proposer une descente en rappel depuis le haut de sa tour, culminant à 27 mètres. Une façon sportive et inaccoutumée de découvrir le paysage environnant et les ruines de l’ancienne église abbatiale.

Pensez à réserver, cette activité se fait sur demande pour des groupes d’au moins 5 personnes, avec une taille de minimum de 1,40 mètre.