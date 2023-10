Organisés de longue date à Namur Expo, les salons Batireno et Energie & Habitat se déroulent conjointement depuis 2019 et proposent aux candidats bâtisseurs un éventail complet de produits, matériaux, services et techniques. Ce rendez-vous, réunissant 140 exposants sous un même toit, apporte également des solutions et conseils pointus afin de relever le défi énergétique et d’atteindre les objectifs "quasi zéro énergie" que la Wallonie s’est fixé !