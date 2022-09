Concours : vos entrées pour Batireno et Energie & Habitat

Organisés de longue date à Namur Expo, les salons Batireno et Energie & Habitat se déroulent conjointement depuis 2019 et proposent aux candidats bâtisseurs un éventail complet de produits, matériaux, services et techniques. Généraliste, ce nouveau rendez-vous apporte également des solutions et conseils pointus afin de relever le défi énergétique et d’atteindre les objectifs “quasi zéro énergie” que la Wallonie s’est fixé !