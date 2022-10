Concours: vos accès pour le Rallye du Condroz-Huy

Après avoir été fortement impacté par la crise sanitaire (annulé en 2020 et édition 2021 compliquée par les mesures de précaution), la 48e édition du Rallye du Condroz-Huy (du 4 au 6 novembre) s’annonce cette fois sous les meilleurs auspices.

Année après année, la popularité du Rallye du Condroz-Huy ne se dément pas. Le Rallye est par essence une discipline très prisée en Belgique. Et le fait que le parc de service où toutes les voitures repassent régulièrement tout au long des deux jours de course soit situé dans le cœur de la ville de Huy est un vrai plus. Enfin, la tradition veut que de nombreux équipages régionaux font de ce Rallye du Condroz-Huy leur événement de l’année. Bref, le public – local, régional, national et même international – répond chaque année présent.

La vente de tickets se fait uniquement en ligne et est ouverte via le site www.condrozrally.be. L’entrée générale est fixée à 30 € et donne accès à toutes les épreuves spéciales du samedi et du dimanche,

L’accès à l’épreuve spéciale-test, organisée le vendredi de 8h30 à 17h00 à Engis est lui fixé à 10 €.

Concernant le découpage du rallye du Condroz-Huy, on ne change pas les bonnes habitudes avec deux journées de course. Le samedi 5 novembre, deux boucles de 5 tronçons chronométrés (Héron, Villers-le-Bouillet, Ombret- Strée, Marchin-Perwez et Solières) sont au programme. Départ au chapiteau de Huy sur le coup de 7h00, pour 10 épreuves spéciales à disputer avec de nombreux passages au parc d’assistance à Huy Le dernier retour au podium à Huy pour les premiers concurrents est prévu peu après 18h00.

Le lendemain, le départ de la deuxième étape est prévu à Huy à 8h00. Au menu du dimanche 6 novembre, deux boucles de 4 tronçons chronométrés (Ouffet-Terwagne, Ramelot, Bas-Oha – Wanzoul et Verlaine-Jehay) et une arrivée prévue vers 16h00 au podium à Huy. Au total donc, dix-huit épreuves spéciales totalisant plus de 200 km.

Au niveau du plateau, les principaux protagonistes du championnat de Belgique vont tout donner pour la victoire : le leader Stéphane Lefèbvre (Skoda), quasi-assuré du titre, Grégoire Munster (Hyundai), Adrian Fernémont (Skoda), Vincent Verschueren (VW) et Gino Bux (Skoda) sont les mieux placés.