Concours : VivaCité vous emmène à Milan au concert de Lewis Capaldi

Ce samedi 27 mai, dans le Tip Top, VivaCité vous invite à Milan au concert de Lewis Capaldi qui aura lieu le mercredi 31 mai au Mediolanum Forum !

Le 31 mai, vous partirez avec la personne de votre choix découvrir "Broken By Desire To Be Heavenly Sent", le tout nouvel album tant attendu de Lewis Capaldi sorti le 19 mai dernier.

Le voyage, l'hôtel 4 étoiles et les tickets pour le concert pour deux personnes, tout est offert !

Comment participer ?

Pour participer, écoutez l'émission Tip Top présentée par Philippe Jauniaux le samedi 27 mai, de 10h30 à 13h et suivez les instructions données à l'antenne.

Bonne chance !