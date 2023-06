Concours : visite guidée VIP de Bond In Motion

Venez découvrir les gadgets technologiques les plus emblématiques de James Bond et l’Aston Martin DB5 de "Mourir peut attendre". L’exposition, qui couvre 25 films de James Bond, inclut de spectaculaires véhicules, des accessoires et des modèles de tournage, comme des motos, des voitures, des avions, des sous-marins, des aéroglisseurs et des hélicoptères.