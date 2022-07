Concours VIP : TOTO à la côte belge pour le jour de la fête nationale

Les fans de TOTO vont être ravis ! Quatre ans après leur dernier passage chez nous, à Forest National, les auteurs d’" Africa ", " Rosanna ", " Hold the Line " et bien d’autres tubes reviennent en Belgique pour un concert à la Proximus Pop-Up Arena de Middelkerke, le 21 juillet 2022 !

Ces dernières années, TOTO a connu un regain de popularité assez inédit pour un groupe avec une si longue carrière derrière lui. Pour fêter leur 40e anniversaire, en 2018, ils ont sorti une toute nouvelle compilation, intitulée 40 Trips Around The Sun, et se sont lancés dans une tournée mondiale triomphale. Au cours de l’histoire de la musique, peu de groupes ont eu – individuellement ou collectivement – une telle influence sur la culture pop que les membres de TOTO. À titre individuel, ils ont joué sur pas moins de 5 000 albums, qui se sont ensemble écoulés à un demi-milliard d’exemplaires et ont récolté plus de 200 nominations aux Grammy Awards.

Collectivement, le groupe TOTO totalise plus de deux millions de streams sur toutes les plateformes mondiales. L’année passée, l’un de leurs plus grands tubes, " Africa ", jusque-là disque de platine, a été certifié six fois disque de platine. Le groupe a conquis une nouvelle génération de fans. Après plus de 40 ans d’existence, des milliers de collaborations, notamment à l’album le plus vendu de tous les temps, Thriller de Michael Jackson, et de nombreuses distinctions, TOTO continue de remplir les salles et de vendre des disques. Ils inspirent encore et toujours de nombreux artistes et continuent d’établir de nouvelles normes dans le monde de la musique – leur nom est tout simplement synonyme de crédibilité. Ils incarnent la culture pop et sont l’un des rares groupes des années 70 à avoir traversé les époques, avec leurs changements de styles et de tendances, tout en restant pertinents et en séduisant de nouveaux fans à travers le monde, génération après génération.