Concours : venez découvrir, en avant-première, " La folle épopée de la télé belge ", le documentaire d’Olivier Monssens.

Le 31 octobre 1953, des téléspectateurs du royaume assistent, sur les quelques milliers de récepteurs que compte notre pays, à la toute première émission de la télévision belge.

Parmi les citoyens qui regardent le programme " Boum " concocté par les pionniers de la télé belge le 31 octobre 1953, certains d’entre eux avaient déjà découvert cette invention avant-guerre, en 1935, lors l’Exposition Universelle de Bruxelles – époque où, ce dit en passant, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, des programmes commencent à être émis à destination du public, certes clairsemé. Et si depuis deux ou trois ans certains Belges suivent, en fonction de leur résidence, les programmes français, hollandais ou même anglais, c’est à la belgitude qu’ils vont pouvoir goûter ce soir-là via le petit écran. Désormais, c’est à Bruxelles, en direct du studio 5 de la maison de la radio, place Flagey, que ça se passe – et que ça va longtemps se passer.