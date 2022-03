Concours : une guitare Epiphone Les Paul signée par Joe Bonamassa

Joe Bonamassa explique : "Il y a vingt ans, j’avais enregistré un album de reprises qui s’appelait Blues Deluxe. C’était au studio de Bobby Nathan à Manhattan. On avait réussi à imprimer cette énergie et l’objectif que je cherche à atteindre et qui me définit en tant qu’artiste."

"Je vivais à New York City à l’époque et les temps étaient durs. Ma routine hebdomadaire était faite de concerts, de sessions à l’arrache et de peu d’opportunités réelles. Le monde de la musique est hostile, très. Surtout à ce moment où les labels majeurs tiraient les ficelles, ou donnaient les coups, en ce qui me concerne. Je me nourrissais essentiellement de beurre de cacahuète, de gelée et de nouilles en ramen que j’achetais à la bodega au coin de la 83e et de Columbus Avenue."

"Puis voyage dans le temps jusqu’à 2019 et je me retrouve à nouveau à New York, qui m’inspire une nouvelle fois. Mes conditions de vie ont incroyablement évolué en 20 ans mais cette énergie est restée."

"En février 2021, direction les Studios Germano, en trio. Nous avons dû réinventer la manière d’enregistrer en studio, avec notre producteur coincé en Australie et les restrictions de voyage. Kevin Shirley a trouvé des solutions à distance et avec Steve Mackey et Anton Fig au mix, quelques masques plus tard, ce "disque de New York", alias Time Clocks, était né."