Concours / Une All Black édition pour la dernière croisière Shake The Boat de la saison

Après une première édition qui fait le SOLD OUT et une deuxième édition réussie GoodVibes Entertainment organise la 3e édition "SHAKE THE BOAT" ce 12 Août 2023.

Cette fameuse Croisière aux saveurs "Afro-Urban" sur le Canal de Willebroeck est devenue incontournable et pour clôturer la saison en beauté, le thème ALL BLACK qui suggère aux invités de venir vêtu intégralement en noir sera de mise.

La croisière se fera sur l'incroyable GreenStarline qui naviguera de 18h00 à 22h00, un moment festif et convivial qui rassemblera 250 personnes. L'embarquement se fera au 2 Quai de Heembeek à 1120, le bateau naviguera de Bruxelles jusqu’à Vilvoorde.

Pendant ces 4 heures de folie, les DJ's suivant seront aux commandes :

SELECTA KILLA, MASTER DREAM, NAYTH, BUTAKETI et DJ DEUS

Le bateau dispose bien entendu d’un bar et d'une restauration afin de combler vos petites faims et une équipe de staff, de sécurité sera là pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Les horaires :

17h15 : Embarquement

18h15 : Départ du bateau !

22h00 : Retour de la croisière

Les réservations se font en ligne, une billetterie est ouverte sur Eventbrite.be. mais grâce à TARMAC su peux gagner tes places, en tout cas pour les plus chanceux d'entre vous !

Remplis et complète le formulaire ci-dessous sans plus attendre et tente ta chance !

Tu trouveras également plus d'informations en cliquant ICI