Concours : Un petit jeu sans conséquences au Théâtre des Galeries

Une comédie d'aujourd'hui sur une trame éternelle.

Autour d'un buffet de pique-nique, ne tournent pas que des guêpes, des mouches et des frelons. Entre la salade de pâtes, le taboulé et les macarons, on croise aussi des buses à l'affût de leur proie, des tapirs affamés, des pigeons qui roucoulent et même des renards qui passent à l'attaque… Une vraie ménagerie dans une jungle sans pitié…

Claire et Bruno forment, depuis 12 ans, un couple établi, une institution. Au cours d'une journée entre amis dans la maison de famille, lassés d'incarner l'icône d'un couple immuable, ils vont feindre une séparation. Par provocation, sur un coup de tête…

C'est un jeu, c'est drôle, mais c'est dangereux…

Une comédie désenchantée et cocasse, un rien cynique, sur l'hypocrisie et la cruauté des relations amicales, cette fable joliment écrite décline avec esprit quelques bons vieux préceptes du style : "il ne faut pas jouer avec le feu"…

Une pièce sur la fragilité du couple, de l’amitié et des certitudes.

Avec Cécile Florin, Christel Pedrinelli, Alexis Goslain, Pierre Pigeolet et Marc Weiss.

Mise en scène : Martine Willequet