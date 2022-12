Concours "Un gars, un chef" : tentez de remporter un chèque-cadeau de 400€

Sept ans après leur dernière émission, Adrien Devyver et Gérald Watelet reforment leur duo mythique à l’occasion des fêtes de fin d’année. "Un gars, un chef" est de retour dans un gîte en Gaume pour six rendez-vous culinaires.

Au menu de cette nouvelle saison de "Un gars, un chef", des assiettes festives et de saison composées de produits de nos régions. Chaque jour, une invitée accompagnera Gérald et Adrien et leur amènera un ingrédient issu de chez un producteur wallon à qui elle aura rendu visite.

Eric Boschman sélectionnera également quelques bons breuvages de chez nous.

Bonne humeur, séquences cultes et cadeaux seront au rendez-vous dans "Un Gars, Un chef, spéciale fêtes".

Rendez-vous sur La Une le 24/12 à 20h20 pour une émission spéciale et en semaine du 26/12 au 30/12 à 18h35.